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Очереди автобусов на заправках в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию

В Алматы на ряде автобусных маршрутов возможны временные задержки из-за ограниченной работы газозаправочных станций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Источник: t.me/gosrating

Жители Алматы пожаловались на перебои в работе общественного транспорта. В социальных сетях также появились видео, на которых автобусы выстроились в очереди возле газозаправочных станций. В акимате подтвердили, что на отдельных маршрутах действительно возможны временные задержки.

«Причиной является ограниченная работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Из 8 станций в штатном режиме функционируют только 5. В связи с этим на действующих газозаправочных станциях образовались очереди из автобусов», — говорится в сообщении.

Как пояснили в акимате, сейчас обслуживающие организации проводят ремонтно-восстановительные работы.

«Запуск одной станции запланирован на 29 июля, а полное восстановление работы всех АГНКС — до 31 июля», — сообщили в акимате.

Горожан попросили учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок», — обратились к жителям в акимате Алматы.