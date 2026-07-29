Очереди автобусов на заправках в Алматы: акимат прокомментировал ситуацию

Жители Алматы пожаловались на перебои в работе общественного транспорта. В социальных сетях также появились видео, на которых автобусы выстроились в очереди возле газозаправочных станций. В акимате подтвердили, что на отдельных маршрутах действительно возможны временные задержки.
«Причиной является ограниченная работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Из 8 станций в штатном режиме функционируют только 5. В связи с этим на действующих газозаправочных станциях образовались очереди из автобусов», — говорится в сообщении.
Как пояснили в акимате, сейчас обслуживающие организации проводят ремонтно-восстановительные работы.
«Запуск одной станции запланирован на 29 июля, а полное восстановление работы всех АГНКС — до 31 июля», — сообщили в акимате.
Горожан попросили учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок.
«Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок», — обратились к жителям в акимате Алматы.