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Воронежские прокуроры пришли на помощь отцу погибшего участника СВО

Изначально родственнику военного отказали в законной выплате.

В Лискинском районе местный житель погиб в зоне СВО, и его семья должна была получить региональную выплату в размере одного миллиона рублей. Однако чиновники отказали отцу военного в этих деньгах. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что отказ был незаконным. Ведомство подало иски в интересах семьи погибшего, чтобы заставить власти выплатить компенсацию. Права семьи восстановили.

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