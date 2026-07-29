Волгоградские пловцы завоевали треть медалей для сборной России

Юные спортсмены из Волгоградской области на прошедшем в Мюнхене первенстве Европы по плаванию завоевали 13 медалей, а всего в копилке российской сборной оказалось 36 медалей различного достоинства. О том, как удалось достичь такого высокого результата, победители турнира рассказали корреспонденту «РГ».
В Германии наших пловцов, которые выступали под нейтральным флагом, встретили спокойно и без провокаций, была только честная борьба за победу. Главной звездой турнира стал 18-летний Михаил Щербаков, завоевавший пять золотых медалей и по одной серебряной и бронзовой.
— Как в школу пошел, так и начал заниматься плаванием, в семь лет. Сначала это было просто оздоровительное занятие, а потом оно вышло на первый план. У меня уже были международные старты на Играх BRICS и на первенстве Европы в прошлом году. Все соперники относились к нам доброжелательно. Политика нас не касается, мы спортсмены. Я рад, что россиян допустили к соревнованиям. Мы можем показывать, на что способны. К сожалению, пока без флага, но ведь все равно все знают, что мы — это Россия, — рассказал «РГ» Щербаков.
Отметим, что от Михаила таких свершений ждали, а вот Григорий Черногаев приятно удивил, победив всех на 50-метровке на спине. Это пока его главный успех, юноша не привык к почестям. В Волгограде ему вручили букет от спорткомитета, Григорий отнес цветы маме.
— Все, что нарабатывали в технике, скорости, выносливости, получилось. В Германии все время было отдано спорту, только в последний день удалось выйти погулять минут на 30 — 40. Плавание уже как моя работа. Утром проснулся — пошел в воду, — говорит Черногаев.
Этим видом спорта парень занимается с трех лет, а с возрастом выработался характер.
Специалистка по баттерфляю Серафима Фокина своим выступлением не очень довольна. Одна победа в комбинированной эстафете, но в личных дисциплинах только вторые места. В Мюнхен Серафима летела совсем не за этим, но к сожалению, оказалось, она не успела восстановиться после травмы.
— Мы тренируемся шесть дней в неделю — по два часа дважды в день. И так весь год. Конечно, тяжело, — вздыхает девушка. — Был момент, когда я даже не могла на воду смотреть. Но при хороших результатах возвращается мотивация, хочется работать, доказывать, на что способна. На первенстве Европы к нам все относились без негатива, но и без особого внимания, как к обычным спортсменам.
С 31 июля по 16 августа в Париже пройдет чемпионат Европы среди взрослых. И некоторые герои юниорских соревнований к этому серьезному вызову уже готовятся. Но и в самом Волгограде ожидается международный онлайн-заплыв. Время его проведения еще не определено, условия оговариваются. Но нам удалось узнать, что это будет соревнование волгоградских и американских пловцов. Каждая сторона выставит по четыре спортсмена, которые одновременно поплывут в родных бассейнах. А результаты будут сведены в общую таблицу.
— Это новое поколение спортсменов. На нашей базе мы проводим постоянные тренировки, потому что здесь есть все необходимое. Ежедневно у нас клубе занимаются более тысячи человек — от грудничкового плавания до спорта высших достижений. На своем веку я видел много выдающихся спортсменов, в том числе маленького Фелпса (спортсмена, завоевавшего 28 олимпийских медалей. — Прим. ред.). Поэтому могу судить, что сейчас выросло хорошее поколение ребят, — считает заслуженный тренер России Виктор Авдиенко. — А Щербаков — это явление, мы с ним сейчас очень много работаем. Я вам могу сказать, что это серьезный человек. Считаю, что по своим спринтерским качествам он превосходит наших бывших суперзвезд Евгения Садового, Дениса Панкратова и Владимира Морозова.
Прямая речь.
Дмитрий Мазепин, председатель Федерации водных видов спорта России:
— Наши юные спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, что вызывает огромную гордость. Ребята соревновались на равных со взрослыми, обновив множество рекордов на дистанциях. Кроме того, совсем недавно молодежная сборная по синхронному плаванию также завоевала золото в общекомандном зачете. Такие успехи подтверждают планомерное развитие нашей школы. Сегодня мы становимся свидетелями того, как зажигаются будущие звезды, способные побеждать на крупнейших мировых аренах.