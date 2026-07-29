Волгоградские пловцы завоевали треть медалей для сборной России

— Как в школу пошел, так и начал заниматься плаванием, в семь лет. Сначала это было просто оздоровительное занятие, а потом оно вышло на первый план. У меня уже были международные старты на Играх BRICS и на первенстве Европы в прошлом году. Все соперники относились к нам доброжелательно. Политика нас не касается, мы спортсмены. Я рад, что россиян допустили к соревнованиям. Мы можем показывать, на что способны. К сожалению, пока без флага, но ведь все равно все знают, что мы — это Россия, — рассказал «РГ» Щербаков.