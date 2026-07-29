Турникеты с улучшенной эргономикой появятся на станции метро «Московская»

На станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде заменят турникеты: вместо устаревшего оборудования там появится новое. Информацию предоставили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
Как стало известно, новые турникеты будут отличаться современным дизайном и усовершенствованной эргономикой, а также расширенными возможностями оплаты проезда.
На время проведения работ на станции скорректируют схему прохода.
«С 29 июля и до окончания работ для прохода на вестибюле № 1 (выход к Метромосту и ул. Советская) будет закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27 (правая сторона по ходу движения), а выход будет осуществляться через линейку турникетов с 28 по 35 (левая сторона по ходу движения)», — пояснили в дептрансе.
Менять терминалы планируется постепенно, чтобы свести неудобства для граждан к минимуму. Также на «Московской» разместят информационные указатели: они помогут пассажирам не заблудиться.
Напомним, городские службы Нижнего Новгорода готовятся к непогоде 29 июля.