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Турникеты с улучшенной эргономикой появятся на станции метро «Московская»

На смену устаревшему оборудованию придет современное.

Источник: Живем в Нижнем

На станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде заменят турникеты: вместо устаревшего оборудования там появится новое. Информацию предоставили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Как стало известно, новые турникеты будут отличаться современным дизайном и усовершенствованной эргономикой, а также расширенными возможностями оплаты проезда.

На время проведения работ на станции скорректируют схему прохода.

«С 29 июля и до окончания работ для прохода на вестибюле № 1 (выход к Метромосту и ул. Советская) будет закрыта линейка турникетов выходной группы с 19 по 27 (правая сторона по ходу движения), а выход будет осуществляться через линейку турникетов с 28 по 35 (левая сторона по ходу движения)», — пояснили в дептрансе.

Менять терминалы планируется постепенно, чтобы свести неудобства для граждан к минимуму. Также на «Московской» разместят информационные указатели: они помогут пассажирам не заблудиться.

Напомним, городские службы Нижнего Новгорода готовятся к непогоде 29 июля.