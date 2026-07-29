Приложение для определения качества алкоголя представили волгоградцам

Волгоградцам, которых волнует легальность и качество алкоголя, реализуемого в торговых точках региона, советуют установить мобильное приложение «АТК». Оно разработано Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.
В региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса уточняют: приложение позволяет:
определить легальность спиртного по данным из ЕГАИС;
определить легальность его продажи в торговой точке;
найти ближайшие легальные пункты реализации алкоголя;
сообщить о найденном нарушении.
Чтобы проверить качество спиртного с помощью приложения, нужно отсканировать этикетку с акцизной маркой, поместив её во внутреннюю рамку. Приложение тут же выдаст информацию о производителе, продукции, объеме и крепости алкоголя.
Если окажется, что продукция поддельная, можно отправить информацию о нарушении закона и отметить расположение контрафактного магазина.
Ранее в Волгограде и области выявили случаи торговли ветпрепаратами без лицензии.