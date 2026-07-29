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Приложение для определения качества алкоголя представили волгоградцам

Чтобы проверить качество спиртного с помощью приложения, нужно отсканировать этикетку с акцизной маркой, поместив её во внутреннюю рамку.

Волгоградцам, которых волнует легальность и качество алкоголя, реализуемого в торговых точках региона, советуют установить мобильное приложение «АТК». Оно разработано Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса уточняют: приложение позволяет:

определить легальность спиртного по данным из ЕГАИС;

определить легальность его продажи в торговой точке;

найти ближайшие легальные пункты реализации алкоголя;

сообщить о найденном нарушении.

Чтобы проверить качество спиртного с помощью приложения, нужно отсканировать этикетку с акцизной маркой, поместив её во внутреннюю рамку. Приложение тут же выдаст информацию о производителе, продукции, объеме и крепости алкоголя.

Если окажется, что продукция поддельная, можно отправить информацию о нарушении закона и отметить расположение контрафактного магазина.

Ранее в Волгограде и области выявили случаи торговли ветпрепаратами без лицензии.