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Детский лагерь имени Ю. А. Гагарина открыт после масштабного капитального ремонта

В этом сезоне первая группа детей приехала 17 июля.

Источник: фото предоставлены пресс-службой омской мэрии, автор — Анастасия Ленц

Для них провели короткую тематическую смену военно-патриотического направления «Юнармия», которая завершилась 21 июля. Двухнедельная смена стартовала в среду, 22 июля. Заключительный заезд запланирован с 9 по 29 августа.

Почти два года понадобилось для проведения масштабных ремонтных работ по федеральному проекту «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в рамках государственной программы РФ «Развитие образования».

Проведён капитальный ремонт здания столовой, а также медицинского блока. Обновлена материально-техническая база: оборудование, пищеблоки, санузлы, зал приёма пищи. Заменили коммуникации, укрепили фундамент. Кроме того, благоустроена территория, обновлено асфальтовое покрытие. Работы проводились за счёт средств из всех уровней бюджета. В дальнейшем надеемся, что на территории лагеря появится клуб.

рассказала Ангелина Мелешко
замдиректора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта

В здании пищеблока проведена полная реконструкция помещений, установлено современное технологическое оборудование для приготовления и хранения пищи в соответствии с высокими санитарными нормами. В медицинском блоке переоборудовали кабинет диагностики, процедурный кабинет, карантинный изолятор. Общий объём финансирования работ составил более 89,1 млн рублей.

Добавим, что детский оздоровительный лагерь, названный в честь первого космонавта, был открыт в 1966 году. Лагерь расположен в сосновом бору примерно в 50 километрах от Омска. На его территории находятся благоустроенные жилые корпуса, столовая, медицинский пункт, футбольное поле, волейбольная площадка и летняя эстрада.