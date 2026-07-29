Детский лагерь имени Ю. А. Гагарина открыт после масштабного капитального ремонта

Добавим, что детский оздоровительный лагерь, названный в честь первого космонавта, был открыт в 1966 году. Лагерь расположен в сосновом бору примерно в 50 километрах от Омска. На его территории находятся благоустроенные жилые корпуса, столовая, медицинский пункт, футбольное поле, волейбольная площадка и летняя эстрада.