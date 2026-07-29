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Красноярские водители смогут сверять маршруты с онлайн-картой ремонта дорог

Пользователи могут оперативно получить данные по каждому участку.

На официальном портале системы «112» запущен новый онлайн-сервис, позволяющий отслеживать состояние дорожных объектов Красноярского края в режиме реального времени. Об этом сообщили в краевом Минтрансе.

В разделе «Дороги» размещена интерактивная карта, где собраны актуальные сведения о ремонте магистралей как в краевом центре, так и на региональных трассах.

Пользователи могут оперативно получить данные по каждому участку: протяжённость, подрядная организация, заказчик, этап выполнения работ, запланированные и фактические сроки, а также визуальные подтверждения в виде снимков «до» и «после». Архивная информация доступна с 2020 года, а в перспективе добавят планы на 2027−2028 годы, что позволит оценить масштаб и динамику преобразований.

В ближайшее время география проекта охватит все муниципалитеты края.

Как отметил глава регионального минтранса Дмитрий Зотин, главная цель нововведения — сделать процесс планирования поездок более удобным: водители смогут заранее узнавать о ведущихся работах, корректировать маршруты и проявлять повышенное внимание на проблемных отрезках.

В текущем сезоне в Красноярском крае запланирован ремонт 87 объектов. На региональных трассах работы развёрнуты на 59 участках общей длиной 168 км — 46 из них находятся в активной стадии, пять уже приняты в эксплуатацию. Параллельно идёт восстановление четырёх мостов в Канском, Дзержинско-Тасеевском и Козульском округах. В Красноярске приводят к нормативу 24 городские артерии (42 км): на 12 отрезках ремонт продолжается, 11 — полностью завершены.

Ранее мы сообщали, что красноярцам показали, как будет выглядеть развязка у Солонцов.