Красноярские водители смогут сверять маршруты с онлайн-картой ремонта дорог

В текущем сезоне в Красноярском крае запланирован ремонт 87 объектов. На региональных трассах работы развёрнуты на 59 участках общей длиной 168 км — 46 из них находятся в активной стадии, пять уже приняты в эксплуатацию. Параллельно идёт восстановление четырёх мостов в Канском, Дзержинско-Тасеевском и Козульском округах. В Красноярске приводят к нормативу 24 городские артерии (42 км): на 12 отрезках ремонт продолжается, 11 — полностью завершены.