В модульных гостиницах и глэмпингах Красноярского края откроют новые номера

До конца текущего года в Красноярском крае заработают новые благоустроенные номера для туристов, расположенные на территориях модульных отелей и глэмпингов. Их строительство завершится в Минусинске, Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе, Шушенском, поселке Усть-Мана, Железногорске и на берегу Маны. В общей сложности будет запущено 34 быстровозводимых объекта размещения. На компенсацию расходов предпринимателей из краевой казны в 2026 году планируется направить субсидию в размере 68,9 миллиона рублей. Отметим, туристическая инфраструктура в крае модернизируется в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». За каждым новым объектом размещения стоят не только инвестиции, но и новые рабочие места, развитие территорий и дополнительные возможности для путешествий по краю. Именно поэтому мы уделяем большое внимание мерам государственной поддержки, которые помогают предпринимателям воплощать свои проекты в жизнь, — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло. Власти региона на постоянной основе финансируют возведение модульных объектов размещения. В течение нескольких последних лет суммарный объем вложений превысил 100 миллионов рублей, благодаря чему емкость гостиничного сектора в востребованных местах отдыха существенно возросла.