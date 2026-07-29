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Почему во всем мире падает рождаемость. Видео

Какие проблемы приводят к демографическому кризису.

Источник: РБК Life

Во всем мире падает рождаемость. К этому приводят многие факторы, включая доходы и доступность жилья. Однако американский экономист лауреат нобелевской премии Клаудия Голдин заявила, что также важно то, как партнеры делят между собой домашние обязанности и как распределяют роли в семье.

Подробнее о том, какие причины влияют на спад рождаемости и как его преодолеть — в видео телеканала РБК.

Читайте РБК Life в «Максе».

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