Почему во всем мире падает рождаемость. Видео

Во всем мире падает рождаемость. К этому приводят многие факторы, включая доходы и доступность жилья. Однако американский экономист лауреат нобелевской премии Клаудия Голдин заявила, что также важно то, как партнеры делят между собой домашние обязанности и как распределяют роли в семье.
Подробнее о том, какие причины влияют на спад рождаемости и как его преодолеть — в видео телеканала РБК.
Читайте РБК Life в «Максе».
Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.Читать дальше