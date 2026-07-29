На Дону суд отказал во взыскании 134 млн рублей с агрохолдинга «Русская свинина»

Суды трех инстанций установили, что сделка купли-продажи векселей от 29 июля 2022 года является мнимой. Иностранная компания-продавец отрицала получение оплаты в виде ювелирных изделий, предусмотренной дополнительным соглашением. Истцы не смогли документально подтвердить приобретение или наличие драгоценностей, которыми якобы рассчитались за векселя. Бухгалтерский баланс «Ростовского бекона» за 2016 год и аудиторское заключение подтвердили реальность сделки по покупке акций, однако также зафиксировали выдачу векселей именно как инструмента расчёта, а не самостоятельного займа.