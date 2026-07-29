Ярмарка, лотерея и звезда «Отпетых мошенников»: в субботу в Советске отметят День крабовой палочки

Весь день, с 13:00 до 17:00, на набережной развернётся выставка автомобилей от калининградского «АвтоРетроКлуба». Параллельно до 18:00 будут работать площадки для детей и взрослых: мастер-классы, видеоселфи 360° и спортивные активности.