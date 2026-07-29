Ярмарка, лотерея и звезда «Отпетых мошенников»: в субботу в Советске отметят День крабовой палочки

В субботу, 1 августа, в Советске отметят День крабовой палочки. Большой семейный праздник пройдёт на набережной Немана. Подробности о программе рассказали организаторы.
Программа начнётся в 13:00 с торжественной церемонии открытия. В 14:00 стартует выполнение нормативов ГТО и кулинарные мастер-классы от студентов «Технологического колледжа».
Концерт продлится с 14:00 до 17:30. Выступают народные коллективы и вокальные студии. Также в программе — дефиле «Крабовая мода» и мастер-класс «Джампинг».
Весь день, с 13:00 до 17:00, на набережной развернётся выставка автомобилей от калининградского «АвтоРетроКлуба». Параллельно до 18:00 будут работать площадки для детей и взрослых: мастер-классы, видеоселфи 360° и спортивные активности.
Пространство «Дом Вичи-Русь» порадует гостей лотереями, ярмаркой вакансий и фотозоной. Самые голодные смогут подкрепиться на фудкорте, а любителей сувениров заинтересует ремесленный маркет.
Дважды пройдёт розыгрыш от компании VICI, которая организует фестиваль. Лотереи запланированы на 16:30 и 18:00.
С 19:30 до 22:00 пройдёт большой концерт с участием калининградской кавер-группы «К:ОДА» и экс-солиста «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова. Выступление приглашённой звезды запланировано на 21:00. Завершится праздник пиротехническим шоу.
Вход на фестиваль свободный.