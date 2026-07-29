В Музее янтаря открыли «кабинет редкостей» с чучелом крокодила и уникальными самородками

Посетителям рассказывают о месте янтаря в европейских кунсткамерах и «кабинетах редкостей» XVI-XVIII веков, когда аристократы, ученые-натуралисты и врачи коллекционировали диковинки, в том числе и янтарь. В экспозиции представлены не только уникальные образцы янтаря разнообразных оттенков и размеров, но и все, что собирали века назад. Это ракушки и кораллы, чучело крокодила, художественные произведения, яйца птиц и ценные минералы.