В Ялте начался поквартирный обход домов

По каждому дому фиксируем задачи, по возможности закрываем вопросы на месте. Сложные случаи беру на личный контроль. Напоминаю: вы также можете сообщить о своих проблемах через мои социальные сети (МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм) и официальные аккаунты Администрации (МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм), — отметил первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко, а также добавил, что энергетика пока остается самой острой точкой. Специалисты «Крымэнерго» работают без остановки: свет обязательно вернется в каждый обесточенный дом.