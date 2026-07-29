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В Ялте начался поквартирный обход домов

По поручению Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова в Ялте начинаются подомовые обходы силами депутатов и администрации. Люди и их проблемы — наш главный приоритет.

Источник: КрымPress

По каждому дому фиксируем задачи, по возможности закрываем вопросы на месте. Сложные случаи беру на личный контроль. Напоминаю: вы также можете сообщить о своих проблемах через мои социальные сети (МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм) и официальные аккаунты Администрации (МАХ, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм), — отметил первый заместитель главы администрации Сергей Олефиренко, а также добавил, что энергетика пока остается самой острой точкой. Специалисты «Крымэнерго» работают без остановки: свет обязательно вернется в каждый обесточенный дом.

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