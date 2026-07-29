В селе Ивановка Тамбовской области откроют центр врача общей практики

Одноэтажное здание центра врача общей практики (ЦВОП) возводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Ивановка Сампурского района Тамбовской области. Площадь учреждения составляет свыше 340 кв. м, сообщили в районной администрации.
Строительство центра вышло на финишную прямую, готовность объекта достигла 90%. Совсем скоро новое медицинское учреждение откроет свои двери для более чем 2 тыс. жителей. В настоящее время специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.
«Вокруг медицинского учреждения уже выложена тротуарная плитка, установлен бордюрный камень вдоль новых пешеходных дорожек, готовится основание для дальнейшего озеленения — рабочие готовят почву под газоны и клумбы», — рассказал главный врач Сампурской больницы, к которой относится ЦВОП, Сергей Бакулин.
Отметим, что в этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Тамбовской области планируют завершить строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов и четырех ЦВОПов, а также капитально отремонтировать 10 объектов здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.