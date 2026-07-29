Турникеты начнут менять на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде 29 июля

Турникеты будут менять в несколько этапов. В связи c этим изменится схема движения пассажиров. С 29 июля в вестибюле № 1 на выходе к метромосту и на улицу Советскую закроют с 19 по 27 турникеты с правой стороны по ходу движения. Выход со станции организуют через турникеты с 28 по 35 на левой стороне по ходу движения.