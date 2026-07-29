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В Калининграде мужчина открыл летний клуб для детей и заработал себе неприятности

Заведение закрылось после проверки прокуратуры.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Аксакова закрыли летний детский клуб, работавший с нарушениями. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в среду, 29 июля.

Под вывеской клуба фактически действовал лагерь дневного пребывания. Владелец не подал документы для включения в профильный реестр и начал принимать ребят без обязательных экспертиз. Прокуратура возбудила дело по ст. 14.65 КоАП РФ («Нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей»).

В Центральном районе Калининграда за те же нарушения закрыли ещё один детский лагерь.

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