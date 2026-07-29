В Прикамье на скалах вдоль реки Вишеры исчезли все гнездовья филина

За неделю мониторинга с 26 июня по 4 июля с помощью квадрокоптера удалось обследовать все ранее известные места гнездования филина, а также потенциально пригодные. За это время орнитологи не нашли даже следов пребывания филина. Одной из причин отсутствия хищника является значительное увеличение антропогенной нагрузки, так как Вишера является одним из любимейших мест отдыха туристов.