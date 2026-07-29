В Москве трехтысячный электробус вышел на маршрут

«Предприятие стало одним из самых экологичных не только в нашей стране, но одним из лучших в этом направлении в мире. Три тысячи электробусов перевозят огромное количество пассажиров, делают воздух чище, комфортнее город. Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта — предприятиям “Газ”, “Камаз”, с которыми мы вместе создаем продукцию высокого мирового уровня, создаем десятки тысяч рабочих мест во многих субъектах Российской Федерации», — сказал Собянин.
Также мэр Москвы вручил коллективу Мосгортранса почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде», указ о присуждении которого ранее подписал президент России Владимир Путин. Эта награда была учреждена в 2021 году, и сегодня ее удостоены коллективы 39 российских предприятий, в том числе самый большой в России перевозчик — Московский метрополитен.
«Поздравляю с заслуженной наградой замечательное предприятие Мосгортранс, с почетным знаком “За успехи в труде”. Действительно, эта награда заслуженная. Замечательный коллектив, который обслуживает в сутки около 4 миллионов пассажиров. Обслуживает надежно, комфортно», — подчеркнул Собянин.
Также мэр поблагодарил от имени жителей города коллектив Мосгортранса за его самоотверженную работу.
Как отметил гендиректор Мосгортранса Николай Асаул, Москва системно обновляет подвижной состав. «У нас самый современный, самый молодой парк и автобусов, и электробусов. С 2018 года “Газ” и “Камаз” исполняют четко в срок свои обязательства. Мы получаем огромное количество откликов от благодарных жителей за то, что с каждым годом улучшаются модификации. Электробусы становятся тише, безопаснее, комфортнее в ежедневных перемещениях», — добавил Асаул.
Об электробусах
Как сообщается в материалах мэрии, юбилейный трехтысячный электробус был собран в июле 2026 года на московской заводской площадке ПАО «Камаз», которая находится на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Новый транспорт вышел на городской маршрут № 119 Киевский вокзал — метро «Нагорная», соединяющий запад, юго-запад и юг Москвы.
В 2026 году Москва получит около 500 электробусов. В последующие годы запланирована поставка еще по 560 электробусов в год. Таким образом, к 2030 году столица приобретет еще свыше 2,3 тыс. российских электробусов производства «Камаз» и ЛиАЗ, а их доля в рабочем парке Мосгортранса повысится с 60% до 85% и составит около 6 тыс. машин.