В Москве трехтысячный электробус вышел на маршрут

В 2026 году Москва получит около 500 электробусов. В последующие годы запланирована поставка еще по 560 электробусов в год. Таким образом, к 2030 году столица приобретет еще свыше 2,3 тыс. российских электробусов производства «Камаз» и ЛиАЗ, а их доля в рабочем парке Мосгортранса повысится с 60% до 85% и составит около 6 тыс. машин.