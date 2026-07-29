Выигравшего $167,3 млн в лотерею мужчину арестовали в четвертый раз

Фартинг нарушал закон с подросткового возраста, он проучился в школе десять лет и получил аттестат уже в тюрьме. В последние годы он втянул мать в преступные схемы, в том числе по провозу наркотиков в тюрьму. Кроме того, мужчина крал вещи у других заключенных и требовал деньги за их возврат.