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Выигравшего $167,3 млн в лотерею мужчину арестовали в четвертый раз

Джекпот он сорвал в апреле прошлого года.

Источник: РБК Life

51-летнего Джеймса Фартинга из Джорджтауна (Кентукки, США) арестовали в четвертый раз после того, как он выиграл в лотерею $167,3 млн, пишет People.

На этот раз ему предъявили обвинения в домашнем насилии. По данным таблоида, лотерейного мультимиллионера поместили в тюрьму округа Скотт. Задержание произошло 26 июля, 28 июля он предстал перед судом, где не признал своей вины. Ему назначили залог в размере $15 тыс., запретили приближаться к предполагаемой жертве и обязали носить специальный браслет, который уведомит правоохранителей в случае нарушения постановления.

Личность предполагаемой жертвы не разглашается. По словам этой женщины, после лодочной прогулки у нее и Фартинга произошла ссора. Победитель лотереи якобы положил обе руки на ее шею, что привело к затруднению дыхания.

Фартинг сорвал джекпот в лотерее Powerball в апреле прошлого года. Тогда он заявил, что хочет разделить выигрыш с матерью — Линдой Гриззл. Женщина планировала потратить средства на погашение долгов.

Через несколько дней после победы в лотерее Фартинга задержали. В тот раз его обвиняли в нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов, оказании сопротивления при аресте. В полиции уточняли, что Фартинг ударил офицера, когда тот попытался унять ссору между ним и другим человеком.

Ранее ему также предъявляли обвинения в связи с тем, что в ноябре он на своей машине врезался в другой автомобиль и пешком ушел с места преступления, дополнили в New York Post. В феврале Фартинга задержали по обвинению в угрозах в адрес участника судебного процесса.

За что еще отсидел победитель лотереи.

В 2025 году The New York Post заявил, что Фартинг провел в тюрьме 30 лет. Наказания за совершенные преступления мужчина отбывал в 25 различных исправительных учреждениях. На тот момент у него накопились судимости в девяти округах Кентукки. Лотерейный миллионер был ранее судим за удушение девушки, подкуп полицейских, а когда находился в тюрьме, то и за продажу наркотиков — покупателем оказался полицейский под прикрытием.

Фартинг нарушал закон с подросткового возраста, он проучился в школе десять лет и получил аттестат уже в тюрьме. В последние годы он втянул мать в преступные схемы, в том числе по провозу наркотиков в тюрьму. Кроме того, мужчина крал вещи у других заключенных и требовал деньги за их возврат.

Иногда Фартинга выпускали по УДО, но вскоре он вновь оказывался за решеткой из-за употребления наркотиков.

Читайте РБК Life в «Максе».

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