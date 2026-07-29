Почему высокий балл за ЕГЭ не гарантирует поступление на бюджет. Видео

Один из абитуриентов Финансового университета обратил внимание, на проблему поступления. Сам он прошел на бюджет как победитель сразу нескольких олимпиад. Однако выпускник заметил, что другой абитуриент, набравший 310 на баллов на трех экзаменах, находится лишь на 92 месте в очереди. При условии, что бюджетных мест всего 50. Набрать 310 баллов по ЕГЭ можно, сдав все три экзамена на максимальную оценку и, получив 10 баллов за дополнительные достижения. Например, к ним относятся нормы ГТО или волонтерство.