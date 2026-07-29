Еще 2 отдаленных села в Башкирии обеспечили интернетом

«Возможность наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами без задержек и зависаний, удобство общения с родственниками и друзьями по видеосвязи в любое время суток — это уже отмечают наши жители. Создание комфортных условий для жизни в селе — это еще один шаг к современной жизни в любой точке нашей республики», — отметил глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.