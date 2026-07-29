Еще 2 отдаленных села в Башкирии обеспечили интернетом

Села Хлебодаровка и Александровка в Мелеузовском районе Республики Башкортостан обеспечили высокоскоростным интернетом. Работы провели по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в районной администрации.
Специалисты «Ростелекома» подарили 470 семьям возможность подключиться к сети со скоростью от 300 мегабит в секунду. Теперь местные жители могут пользоваться видеосвязью, облачными и другими цифровыми сервисами, смотреть интерактивное ТВ, пользоваться государственными и муниципальными услугами.
«Возможность наслаждаться любимыми фильмами и телепередачами без задержек и зависаний, удобство общения с родственниками и друзьями по видеосвязи в любое время суток — это уже отмечают наши жители. Создание комфортных условий для жизни в селе — это еще один шаг к современной жизни в любой точке нашей республики», — отметил глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.