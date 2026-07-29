Лунный календарь садовых и огородных работ на август 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

В августе дачный сезон постепенно завершается. В это время собирают основной урожай, проводят последние летние посевы и начинают готовить участок к осени. Многие садоводы при планировании работ ориентируются на лунный календарь. Несмотря на то, что его влияние на развитие растений научно не доказано, этот способ планирования остается популярным. Когда в августе 2026 года наступят новолуние и полнолуние и какие дни сторонники лунного календаря считают благоприятными для садовых работ — в материале «Газеты.Ru».