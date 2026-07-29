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Новые турникеты появятся на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Схема прохода пассажиров через турникеты временно изменилась.

Источник: Нижегородская правда

На станции «Московская» в нижегородском метро установят новые турникеты с расширенными возможностями оплаты проезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Вместо старого оборудования на станции метро «Московская» появятся турникеты с современным дизайном, улучшенной эргономикой и новыми вариантами оплаты.

Замена турникетов будет проходить поэтапно, также изменится схема прохода пассажиров. Так, с 29 июля для прохода на вестибюле № 1 закрыта линейка турникетов выходной группы с 19-го по 27-й. Теперь выход пассажиров временно осуществляется через линейку турникетов с 28-го по 35-й.

Для удобства нижегородцев и гостей города на станции будут установлены информационные указатели. Это позволит лучше ориентироваться в новой схеме движения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские метростроевцы начали проходку последнего тоннеля.