Новые турникеты появятся на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде

Замена турникетов будет проходить поэтапно, также изменится схема прохода пассажиров. Так, с 29 июля для прохода на вестибюле № 1 закрыта линейка турникетов выходной группы с 19-го по 27-й. Теперь выход пассажиров временно осуществляется через линейку турникетов с 28-го по 35-й.