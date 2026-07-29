Московская компания сорвала поставку медизделий в Волгоградский онкодиспансер

Волгоградское УФАС внесло ООО «Омега» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили в региональном управлении антимонопольной службы, поводом послужили материалы проверки по двум обращениям ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Учреждение заключило с московской компанией контракты на поставку медизделий на сумму 950 тысяч и 1,5 млн. рублей. Однако в итоге они так и не были исполнены.