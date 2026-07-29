СК сказал, что произошло на стройке в Минске, где обрушились конструкции

В Следственном комитете сказали, что произошло на стройке в Минске, где обрушились конструкции.
Ранее «Комсомолка» писала, что известно о ЧП с обрушением конструкций на строительстве ЖК Depo в Минске 29 июля 2026 года.
В СК сказали, что в момент падения строительных лесов на улице Киселева на помостах различных ярусов находились строители. В итоге пострадали шестеро рабочих, один человек погиб.
— Погиб 37-летний арматурщик, его шесть коллег госпитализированы в учреждение здравоохранения с телесными повреждениями различной степени тяжести, — прокомментировали в ведомстве.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, привлекались следователи-криминалисты и специалисты ГКСЭ.
По данному факту Центральный райотделом СК по городу Минску возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси).
Устанавливаются причины и условия, приведшие к трагедии.
Ранее «Комсомолка» писала, что на стройке в Минске, один человек погиб и шесть пострадали.
А ранее мы рассказывали, что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья, а град уничтожал посевы на корню: «За 73 года такого не видела».
Еще мы писали, что экс-директор Гродненского мясокомбината набрал взяток на 1,8 млн и вовлек в махинации дочь.