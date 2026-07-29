Студенческим семьям рассказали, как получить комнату в общежитии

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обучение по очной или заочной форме. Также потребуется подтвердить отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе, где находится вуз. По словам депутата, для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака, а также свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, если он есть. При необходимости студенты смогут приложить документы о тяжелом материальном положении.