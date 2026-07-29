Студенческим семьям рассказали, как получить комнату в общежитии

Студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Для этого нужно подать заявление в образовательную организацию, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие обучение по очной или заочной форме. Также потребуется подтвердить отсутствие регистрации и жилья в собственности в городе, где находится вуз. По словам депутата, для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака, а также свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, если он есть. При необходимости студенты смогут приложить документы о тяжелом материальном положении.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября вузы должны будут выделять отдельные комнаты для студенческих семей и публиковать на своих сайтах информацию о количестве таких мест.
(Фото: magnific.com).