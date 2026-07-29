В Белгородской области Руслан Дегтярев назначен врио главы Шебекинского округа

«Шебекинский край для меня действительно родной. Именно здесь, вместе с коллегами, мы прошли через сложные времена и тяжелые испытания за последние годы. Все шебекинцы знают фразу “Шебекино не склоняется”. Шебекино живет, и в этом — ваша заслуга. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим эту работу», — написал Дегтярев в своих соцсетях.