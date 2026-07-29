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В Белгородской области Руслан Дегтярев назначен врио главы Шебекинского округа

Временно исполняющим полномочия главы Шебекинского округа назначен Руслан Дегтярев. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Временно исполняющим полномочия главы Шебекинского округа назначен Руслан Дегтярев. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

Господин Дегтярев приступил к обязанностям с 28 июля. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации округа по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.

«Шебекинский край для меня действительно родной. Именно здесь, вместе с коллегами, мы прошли через сложные времена и тяжелые испытания за последние годы. Все шебекинцы знают фразу “Шебекино не склоняется”. Шебекино живет, и в этом — ваша заслуга. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим эту работу», — написал Дегтярев в своих соцсетях.

Предыдущий глава округа Андрей Гриднев покинул пост в конце прошлой недели по решению Совета депутатов. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев тогда заявил, что «атаки на округ усилились, обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее, и в таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку». Гриднев возглавил приграничный округ в феврале 2025 года, в октябре был переизбран на пятилетний срок.

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