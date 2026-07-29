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В парке Красновишерска в Прикамье обустроят этнодеревню и выставочную зону

Объекты появятся недалеко от Дворца культуры «Парк Бумажников».

Преображение территории в районе Дворца культуры «Парк Бумажников» началось в городе Красновишерске Пермского края, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона. Обустройство зоны отдыха ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Этот объект в прошлом году стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках работ в парке появятся сцена для представлений, спортивная и детская площадки с качелями-лодочками, зоны для выгула и дрессировки собак. Будут установлены арт-объекты, откроется этно-деревня и выставочная зона. Работы планируется завершить осенью этого года.

Ранее сообщалось, что работы по обустройству еще одной общественной территории — яблоневого сада — подошли к концу в селе Юрла. К благоустройству объекта приступили в прошлом году, а в этом завершили второй этап. Там сделали тропинки, посеяли газон, установили лавочки и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.