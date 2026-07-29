В парке Красновишерска в Прикамье обустроят этнодеревню и выставочную зону

Этот объект в прошлом году стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках работ в парке появятся сцена для представлений, спортивная и детская площадки с качелями-лодочками, зоны для выгула и дрессировки собак. Будут установлены арт-объекты, откроется этно-деревня и выставочная зона. Работы планируется завершить осенью этого года.