Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра

По данным Гидрометцентра России, непогода ожидается в регионе 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области днем 30 июля будет действовать желтый уровень погодной опасности. Соответствующие данные опубликованы на прогностической карте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, в четверг в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Предупреждение действует в период с 06:00 до 18:00. В это время местами по области прогнозируются грозы, а также усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Желтый уровень опасности означает, что погода потенциально опасна. Жителям и гостям региона рекомендуется быть внимательными на дорогах, избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями во время непогоды, а также по возможности ограничить выход на улицу в пиковые часы ухудшения погоды.