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В Литве обнаружили туннель мигрантов-нелегалов из Белоруссии

В Варенском районе на юго-востоке Литвы пограничники нашли подземный ход, который ведет с территории Белоруссии. О находке сообщает LRT.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

«Пограничники Литвы обнаружили туннель, ведущий из Белоруссии на территорию страны. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT), он, вероятно, предназначался для незаконного пересечения границы мигрантами», — отмечает издание.

Как уточняется, туннель удалось засечь благодаря вибрациям грунта. Колебания почвы, которые возникают, когда кто-то роет подземный ход, помогло выявить спецоборудование, предоставленное Польшей.

Туннель не имел выхода на литовскую сторону. Диаметр подземного хода составляет около одного метра, а глубина залегания — примерно 1,5 метра.

До этого стало известно, что литовские власти намерены обязать въезжающих россиян осуждать действия РФ на Украине.

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