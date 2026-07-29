За первое полугодие 2026 года донские МФЦ приняли более 2,6 млн обращений

Кроме того, сегодня в многофункциональных центрах можно получить информацию обо всех действующих в Ростовской области мерах поддержки участников СВО и их семей, а также воспользоваться ими. Ранее оформление льгот для участников и ветеранов специальной военной операции требовало обращения в множество различных инстанций и больших затрат времени. Теперь заявителю достаточно посетить МФЦ дважды: для подачи документов, а затем — для получения результата.