За первое полугодие 2026 года донские МФЦ приняли более 2,6 млн обращений

Сегодня, 29 июля, в донской столице состоялась пресс-конференция заместителя министра цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексея Алехина. По его словам, региональная сеть МФЦ предоставляет жителям более пяти млн услуг в год. При этом за первое полугодие 2026 года, многофункциональные центры уже приняли более 2,6 млн обращений.
«В числе наиболее востребованных у населения услуг — изменение кадастровой стоимости, регистрация прав в собственности на объект, изменения в доле и другие. На втором месте по популярности — социальные услуги, услуги пенсионного фонда, областного министерства социального развития», — отметил Алексей Алехин.
Кроме того, сегодня в многофункциональных центрах можно получить информацию обо всех действующих в Ростовской области мерах поддержки участников СВО и их семей, а также воспользоваться ими. Ранее оформление льгот для участников и ветеранов специальной военной операции требовало обращения в множество различных инстанций и больших затрат времени. Теперь заявителю достаточно посетить МФЦ дважды: для подачи документов, а затем — для получения результата.
«Система даёт свои плоды и работает уже везде, хорошо зарекомендовала себя. Специалисты грамотно и с душой подходят к каждому участнику СВО, каждой семье и помогают в решении самых разных вопросов», — подчеркнул Алексей Алехин.
Также замминистра рассказал о взаимодействии МФЦ с мессенджером «Мах». Так, его использование позволяет найти ближайший офис, узнать график работы и главное — отслеживать статус заявления в реальном времени. Уведомление о готовности документа приходит автоматически. Для сотрудников центров это облегчает работу: автоматизация снижает нагрузку и позволяет уделять больше времени общению с посетителями в зале. К слову, цифровизация процессов играет большую роль в развитии МФЦ.
Например, в работе специалистам помогает специальная информационная система. Она ведёт процесс оказания услуги, подсказывая сотруднику необходимые алгоритмы действий и контролируя сроки передачи данных в ведомства.