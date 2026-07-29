У памятника Ф. И. Шаляпину на улице Баумана для уличных выступлений появилась площадка

Проект реализуется с 2021 года, он призван систематизировать уличные выступления. Поект представляет собой открытую систему онлайн-бронирования городских площадок для творческих выступлений. Сегодня на платформе доступно 34 локации в разных районах Казани. Пользователи могут выбрать площадку, дату и время, а также формат выступления: театральное, музыкальное с использованием оборудования (до 90 дБ), музыкальное без оборудования, музыкально-акустическое (до 60 дБ) или зону для художников.