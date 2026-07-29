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У памятника Ф. И. Шаляпину на улице Баумана для уличных выступлений появилась площадка

За все время работы сервиса проекта Art-проспект площадки забронировали более 53 тыс. раз.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани расширили проект Art-проспект: рядом с памятником Ф. И. Шаляпину на улице Баумана заработала новая площадка для уличных выступлений. Забронировать сцену, как и другие пространства проекта, можно через онлайн-платформу Art-проспекта.

Проект реализуется с 2021 года, он призван систематизировать уличные выступления. Поект представляет собой открытую систему онлайн-бронирования городских площадок для творческих выступлений. Сегодня на платформе доступно 34 локации в разных районах Казани. Пользователи могут выбрать площадку, дату и время, а также формат выступления: театральное, музыкальное с использованием оборудования (до 90 дБ), музыкальное без оборудования, музыкально-акустическое (до 60 дБ) или зону для художников.

За время работы платформы на ней зарегистрировались около 1,5 тыс. пользователей, а общее количество бронирований превысило 53,5 тыс.