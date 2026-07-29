В Новокуйбышевске пройдет хореографический фестиваль «Ритм губернии»

К участию в конкурсе приглашаются артисты в возрасте от 7 до 35 лет. Предусмотрены отдельные возрастные категории для детей, подростков и взрослых, так что сцена откроется как для самых юных танцоров, так и для опытных мастеров. В этом году фестиваль посвящен одному жанру — народному национальному танцу.