В Новокуйбышевске пройдет хореографический фестиваль «Ритм губернии»

Хореографический конкурс-фестиваль «Ритм губернии» с 11 по 13 сентября соберет в Новокуйбышевске танцевальные коллективы и сольных исполнителей со всей Самарской области. Проведение мероприятия отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа.
К участию в конкурсе приглашаются артисты в возрасте от 7 до 35 лет. Предусмотрены отдельные возрастные категории для детей, подростков и взрослых, так что сцена откроется как для самых юных танцоров, так и для опытных мастеров. В этом году фестиваль посвящен одному жанру — народному национальному танцу.
В программе мероприятия — конкурсные просмотры, эксклюзивные мастер-классы по народной хореографии, а также специальная обучающая программа для руководителей коллективов. Оценивать выступления будут ведущие педагоги, деятели культуры и искусства, для которых народный танец стал профессией и призванием.
Лауреаты I, II и III степени получат награды, а обладатель Гран-при уедет домой с большим кубком победителя. Торжественная церемония награждения состоится на главной сцене. Узнать больше о фестивале можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.