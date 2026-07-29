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Закон об ИИ не запрещает использование зарубежных платформ, заявил депутат

Депутат Ревенко: закон об ИИ не запрещает использование зарубежных платформ.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл — РИА Новости. Рамочный закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) в России не запрещает использование зарубежных платформ и систем, заявил заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Сейчас искусственный интеллект шагнул во все сферы нашей жизни. Это информационные технологии, это здравоохранение, это транспорт, это промышленность, это системы безопасности. Это все. Рамочный закон, который мы приняли, что важно, друзья, он ничего не запрещает. Он не запрещает применение, использование зарубежных платформ и зарубежных систем», — сказал Ревенко на форуме «Территория смыслов».

По его словам, речь идет о цифровом суверенитете, но не о цифровой изоляции. Он отметил, что это совершенно разные вещи.

«Мы за открытость в этом смысле, но мы за то, чтобы развивать наши отечественные системы искусственного интеллекта», — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

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