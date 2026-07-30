Прощание с Эдуардом Сандлером состоится 31 июля во Владивостоке

«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внес неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», — отметили в пресс-службе баскетбольного клуба «Динамо».