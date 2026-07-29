Жара возвращается: температура в ближайшие дни поднимется местами до +30°С

Так, уже завтра местами ожидается температура до +30°С. В целом по стране будет переменная облачность и без осадков.
«Температура воздуха в ночные часы прогнозируется +9..+15°С, в дневные часы +23..+29°С, а в юго-западных регионах воздух прогреется до +30°С», — сообщили в Белгидромете.
Ночью и в утренние часы синоптики предупреждают о тумане, ветер будет северо-западный, слабый.
В пятницу сохранится влияние влажной и теплой воздушной массы, высокое атмосферное давление сохранится. В последний день рабочей недели обойдется без осадков, прогнозируется переменная облачность.
«Ночные температуры будут в пределах +13.. +18°С в зависимости от региона, днем прогнозируется +25°С на северо-востоке страны и до +29°С в Брестской области», — следует из прогноза синоптиков.
Балтийский ветер.
По прогнозу, в первые выходные дни августа на погоду в Беларуси будет влиять влажный воздух с Балтийского моря, который принесет в страну осадки.
В субботу с большой вероятностью можно ожидать грозы и дожди в ряде регионов страны, в ночные часы температурный столбик будет в пределах +10..+15°С, днем прогнозируется +20..+21°С на севере и +25°С на юге страны.
В воскресенье сохранится примерно такая же картина: на большей части территории страны пройдут дожди, ночью будет около +12°С, днем термометры покажут +20..+25°С.