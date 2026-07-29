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«Это скудоумие». Загитова ответила хореографу Ригини на критику своей школы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова жёстко ответила хореографу Ивану Ригини, который усомнился в её способности тренировать юных фигуристов.

Источник: Министерство спорта РФ

Поводом для конфликта стал комментарий специалиста в соцсетях, где он заявил, что короткая спортивная карьера Загитовой не позволит ей научить чему-либо воспитанников. Фигуристка назвала такое заявление «скудоумием» и напомнила о своих титулах и опыте работы в лучшем штабе мира. Конфликт уже прокомментировали заслуженный тренер Татьяна Тарасова и комментатор Дмитрий Губерниев. Подробности — в материале Kazan.aif.ru.

Что сказал хореограф Ригини: критика тренерских способностей.

Иван Ригини, известный хореограф, работавший с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым, в комментариях под публикацией о Центре фигурного катания Загитовой в Казани усомнился в её тренерской квалификации.

«Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит — главное, чтобы тренеры научили, а остальное — класс все!» — написал Ригини.

Эти слова вызвали широкий резонанс в спортивном сообществе, поскольку Загитова завершила соревновательную карьеру в 2019 году, а её активная карьера на международном уровне длилась около трёх сезонов.

Ответ Алины Загитовой: «Это скудоумие».

Олимпийская чемпионка не оставила высказывание коллеги без внимания. В своих социальных сетях она опубликовала развёрнутый ответ, в котором назвала критику непрофессиональной.

Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично — это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, — это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки — здесь тоже есть над чем задуматься.

написала Загитова

Фигуристка подчеркнула, что за её плечами — годы тренировок в группе Этери Тутберидзе, которую она назвала лучшим штабом мира, давшим ей «сильную базу и фундамент для дальнейшей работы».

«За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я могу передавать другим», — добавила она.

В подтверждение своих слов Загитова приложила скриншоты из Википедии с перечислением титулов и наград, а также задала риторический вопрос оппоненту: «А чего добился ты, как говорится!!!».

Завершила она своё обращение фразой: «Хайп проходит, а результаты и уважение остаются!».

24-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). Она остаётся единственной фигуристкой в истории, завоевавшей все титулы в одиночном катании.

Реакция экспертов: мнение звезд разделилось.

Конфликт уже прокомментировали известные специалисты фигурного катания.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, выразила недоумение словами Ригини: «Я вообще в недоумении от высказывания Ивана Ригини. Он забыл, кто такая Алина. Алина очень способный человек и очень интересная девочка», — заявила Тарасова в интервью.

Дмитрий Губерниев, комментатор и ведущий «Матч ТВ», занял более сдержанную позицию. Он отметил, что титулов недостаточно для работы с детьми, если нет соответствующего образования. «Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе её дипломов. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему-то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии», — сказал Губерниев.

При этом он отметил, что переход на личности в публичном споре — «всегда плохо».

Школа Загитовой в Казани: что известно.

Конфликт разгорелся на фоне подготовки к открытию Центра фигурного катания имени Алины Загитовой в Казани. Объект строится на улице Портовой, в районе речного порта. Общая площадь — более 6 тысяч квадратных метров. В комплексе предусмотрены ледовая арена, тренажёрные залы, хореографические классы и медицинские кабинеты.

Строительство началось летом 2025 года. На реализацию проекта из бюджета Республики Татарстан выделено около 1,3 млрд рублей. Открытие запланировано на 30 августа 2026 года, первый набор учащихся — с 1 сентября.

Как ранее сообщал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, Загитова не будет непосредственно тренировать спортсменов, а выступит в роли генерального менеджера — будет подбирать тренеров, курировать и ставить задачи. Однако сама фигуристка неоднократно заявляла о желании совмещать управленческие и тренерские функции.

Первым специалистом, вошедшим в тренерский штаб школы, стала Надежда Заякина — заслуженный тренер Татарстана, воспитавшая фигуристку Дину Хуснутдинову, которая освоила тройной аксель и четверные прыжки и прошла просмотр в группу Этери Тутберидзе.

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