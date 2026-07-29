«Это скудоумие». Загитова ответила хореографу Ригини на критику своей школы

Дмитрий Губерниев, комментатор и ведущий «Матч ТВ», занял более сдержанную позицию. Он отметил, что титулов недостаточно для работы с детьми, если нет соответствующего образования. «Я искренне надеюсь, что у Алины есть соответствующее образование, чтобы работать с детьми. Мне кажется, титулов недостаточно. Я очень надеюсь, что образование у Загитовой есть, я не в курсе её дипломов. Но если образование есть — пожалуйста, флаг в руки. А если нет, с позиции своих титулов она, безусловно, может чему-то научить, но у тренера должны быть знания по биохимии, спортивной медицине, педагогике, анатомии», — сказал Губерниев.