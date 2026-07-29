Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется

В этом году ярмарка будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке будут работать 12 торговых точек. Уже завтра предприниматели предложат ученикам и их родителям школьную форму и обувь, портфели, канцтовары и другой товар школьного ассортимента.