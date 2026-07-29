Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется

«Ежегодно на аллее у Симферопольского музыкального училища имени Чайковского в преддверии учебного года проводится традиционная ярмарка по продаже товаров для школьников», — рассказали в пресс-службе.
В этом году ярмарка будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке будут работать 12 торговых точек. Уже завтра предприниматели предложат ученикам и их родителям школьную форму и обувь, портфели, канцтовары и другой товар школьного ассортимента.
Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два других.