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Школьная ярмарка в Симферополе: когда и где откроется

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Традиционная школьная ярмарка начнет работу в Симферополе 30 июля. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Ежегодно на аллее у Симферопольского музыкального училища имени Чайковского в преддверии учебного года проводится традиционная ярмарка по продаже товаров для школьников», — рассказали в пресс-службе.

В этом году ярмарка будет проходить с 30 июля по 4 сентября. На ярмарке будут работать 12 торговых точек. Уже завтра предприниматели предложат ученикам и их родителям школьную форму и обувь, портфели, канцтовары и другой товар школьного ассортимента.

Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2026 года поменяют предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на два других.

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