Городские службы Нижнего Ногорода готовятся к мощной грозовой волне

На Нижний Новгород надвигается мощный циклон — он уже охватил центральные регионы России и продолжает смещаться в сторону города. Синоптики прогнозируют, что во второй половине недели здесь может выпасть более 40 мм осадков. Это свыше 50% от месячной нормы июля, которая составляет 74−75 мм, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты ведут проверку и очистку дождеприёмных лотков и стоков, а также готовят водооткачивающую технику для дежурства в зонах, где ранее фиксировались подтопления.
По данным метеорологов, осадки могут начаться уже сегодня в 14:00−15:00 и продолжаться с переменной интенсивностью вплоть до субботы.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отмечают положительную динамику: после ремонта ливневой канализации на Ковалихинской, Алексеевской и в районе Чёрного пруда скорость отвода воды при ливнях существенно выросла. Теперь в ряде проблемных точек риск подтоплений заметно снизился.
Власти рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле в период непогоды и переждать грозу в безопасном месте.
Ранее сообщалось, что резкое похолодание прогнозируется в Нижнем Новгороде.