Городские службы Нижнего Ногорода готовятся к мощной грозовой волне

На Нижний Новгород надвигается мощный циклон — он уже охватил центральные регионы России и продолжает смещаться в сторону города. Синоптики прогнозируют, что во второй половине недели здесь может выпасть более 40 мм осадков. Это свыше 50% от месячной нормы июля, которая составляет 74−75 мм, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.