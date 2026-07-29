Сталинский ампир вживят в фонари на новой площади в Волгограде

Рабочие завершили монтаж 73 новых светодиодных фонарей на Привокзальной площади Волгограда.
Реконструкцию ключевого транспортного узла волгоградские власти ведут ускоренными темпами, обновляя пешеходные зоны и коммуникации перед следующим этапом работ.
Как сообщили в мэрии, на объекте уже выполнено мощение пешеходных дорожек. По данным подрядчиков, уложено более 13 тысяч квадратных метров тротуарной плитки нескольких видов и проложены сети электропитания для уличного освещения.
В настоящее время завершаются работы по прокладке поливочного водопровода, систем видеонаблюдения и оповещения. Также ведутся мероприятия по оборудованию зоны посадки и высадки пассажиров автотранспорта.
В ближайшее время здесь установят еще 12 фонарей в стиле сталинского ампира.
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