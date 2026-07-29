Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сталинский ампир вживят в фонари на новой площади в Волгограде

Реконструкция Привокзальной территории идет полным ходом.

Рабочие завершили монтаж 73 новых светодиодных фонарей на Привокзальной площади Волгограда.

Реконструкцию ключевого транспортного узла волгоградские власти ведут ускоренными темпами, обновляя пешеходные зоны и коммуникации перед следующим этапом работ.

Как сообщили в мэрии, на объекте уже выполнено мощение пешеходных дорожек. По данным подрядчиков, уложено более 13 тысяч квадратных метров тротуарной плитки нескольких видов и проложены сети электропитания для уличного освещения.

В настоящее время завершаются работы по прокладке поливочного водопровода, систем видеонаблюдения и оповещения. Также ведутся мероприятия по оборудованию зоны посадки и высадки пассажиров автотранспорта.

В ближайшее время здесь установят еще 12 фонарей в стиле сталинского ампира.

Ранее сообщалось о главных новостях региона сегодня, 29 июля.