Юрист оценил возможность использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

Рядовые пользователи мессенджера Telegram не подвергаются юридическим рискам и могут беспрепятственно продолжать работу с приложением, несмотря на обвинения, выдвинутые против Павла Дурова. Об этом сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью изданию «Абзац».
Он уточнил, что привлечение руководства платформы к ответственности никак не затронет повседневное общение граждан, соблюдающих закон.
«Если люди не преступают закон, то для них нет абсолютно никаких угроз. Миллионы пользователей этого мессенджера не попадают под определение пособничества террористической деятельности. Ответственность может наступить только за конкретные призывы или высказывания, идущие вразрез с законодательством. Но связи между уголовным преследованием владельца сервиса и вашей обычной беседой о том, как вы погуляли с собакой, не существует. За это вас никто не станет привлекать», — разъяснил Трунов.
Эксперт также подчеркнул, что даже если создатель платформы будет выдан правоохранительным структурам и предстанет перед судом, сама корпорация продолжит функционировать в обычном графике.
«Наши силовые ведомства поддерживают рабочие контакты с Арабскими Эмиратами, а правонарушителей, скрывающихся на их территории, выдают без каких-либо препятствий. Даже если Дурова экстрадируют и осудят, это не отразится на работоспособности мессенджера. Речь идет о крупной корпорации, которая сможет существовать и без своего основателя», — отметил юрист.
По словам эксперта, одним из признаков грамотного управления заключается в том, что при отсутствии руководителя эффективность компании снижается лишь незначительно. Она не имеет критической зависимости от одной персоны, поэтому пользователи смогут и дальше вести переписку в безопасности.
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