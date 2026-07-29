Юрист оценил возможность использования Telegram после обвинений в адрес Дурова

«Если люди не преступают закон, то для них нет абсолютно никаких угроз. Миллионы пользователей этого мессенджера не попадают под определение пособничества террористической деятельности. Ответственность может наступить только за конкретные призывы или высказывания, идущие вразрез с законодательством. Но связи между уголовным преследованием владельца сервиса и вашей обычной беседой о том, как вы погуляли с собакой, не существует. За это вас никто не станет привлекать», — разъяснил Трунов.