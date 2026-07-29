Донские власти рассказали о ликвидации последствий атак ВСУ на Ростов и Таганрог

В Ростове-на-Дону по итогам экспертного обследования многоквартирного дома в пострадавшем от налета дронов 27 июля ЖК, проживание разрешено во всех квартирах, за исключением 12. Кроме того, введено ограничение на использование лифтов в пострадавшем подъезде. Жильцы поврежденных квартир совместно со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления здания.