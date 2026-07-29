Экс-заведующие красноярского детсада возместят бюджету 4,6 млн рублей

Бывшие заведующие детского сада в Ленинском районе Красноярска организовали преступную схему улучшения собственного благополучия через фиктивное трудоустройство. Люди принимались в штат детского учреждения кастеляншами, сторожами, воспитателями, подсобными рабочими, им начислялась заработная плата, но фактически они никакие обязанности не выполняли. В число лжесотрудников попадали родственники и знакомые заведующих. По данным суда, часть бюджетных средств (125 тысяч рублей) были потрачены на нужды учреждения — ремонт, покупку мебели, материалов. Но львиная доля напрямую распределялись между фигурантами. Приговором суда бывшая заведующая и её преемница признаны виновными в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Общий ущерб муниципальному образованию превысил 5,1 млн руб., — сообщают в красноярской краевой прокуратуре. Часть украденной суммы мошенницы возместили еще до суда. О взыскании оставшегося ущерба прокуратура Ленинского района заявила иск, который удовлетворен судом. С одной из бывших заведующих взыскано 3,3 млн рублей, с ее преемницы — 1 млн руб., солидарно с обеих — еще 215 тыс. руб. В сумме в городской бюджет вернется 4,6 млн руб.