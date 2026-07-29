Жителей Алматы предупредили о возможных ЧП с 3 по 14 августа: названа причина

«В период с 3 по 14 августа на территории семи районов Алматы будет проводиться второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия».