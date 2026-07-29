Жителей Алматы предупредили о возможных ЧП с 3 по 14 августа: названа причина

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, объявили в ТОО «Алматинские тепловые сети»:
«В период с 3 по 14 августа на территории семи районов Алматы будет проводиться второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04:00 до 07:00 горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия».
В таких случаях жителей и гостей мегаполиса призвали не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам:
351−27−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.
График проведения испытаний теплосетей.
3 августа:
Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой. Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева.
3 и 4 августа:
Алмалинский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана.
С 3 по 14 августа:
Бостандыкский район: Аскарова — мкр. Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — аль-Фараби — мкр. Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — микрорайон Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева. Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — аль-Фараби — мкр. Алмагуль. Микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова. Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.
4 и 5 августа:
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би. Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.
5 августа:
Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда. Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова. Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса; Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.
С 5 по 7 августа:
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангельдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.
6 августа:
Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова — Ратушного; Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова. Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.
С 6 по 7 августа:
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.
7 августа:
Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
10 августа:
Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко. Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.
10 и 11 августа:
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.
11 августа:
Алатауский район: Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.
11 и 12 августа:
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би — Назарбаева — Шевченко — Желтоксан — Сатпаева — Сейфуллина — Абая — Досмухамедова. Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.
12 августа:
Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.
С 12 по 14 августа:
Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай.
13 и 14 августа:
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка.
14 августа:
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.
«Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено», — заверили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Жителям и гостям Алматы объяснили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!
Предыдущие гидравлические испытания тепловых сетей в Алматы проводились с 21 по 23 июля 2026 года. Тогда жителей и гостей южной столицы тоже предупредили, что, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.