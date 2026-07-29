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Суд ввел процедуру наблюдения в сети магазинов «Ценалом» из-за долга в 5,4 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Ценалом» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Арбитражный суд Красноярского края признал обоснованным заявление о банкротстве ООО «Ценалом» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Поводом стал невыплаченный долг перед бизнесменом Алексеем Клименковым. Требование кредитора в размере более 5,4 млн рублей включили в третью очередь реестра требований.

Напомним, ранее стало известно, что в августе 2025 года Клименков дал в долг 5 млн рублей предпринимателю Валерию Конуркину, создателю сети дискаунтеров. Возврат денег обеспечивали поручители — ООО «Ценалом» и ООО «Лесосибирская Торговая Компания» (ЛТК).

Заемщик обязательства не выполнил, и в декабре Сорский районный суд Хакасии постановил взыскать долг солидарно со всех троих. Деньги так и не вернули, после чего Клименков подал заявление о банкротстве поручителей, а Конуркин — о признании себя банкротом.

Самого Конуркина уже признали несостоятельным, в отношении него введена процедура реализации имущества до 14 октября 2026 года. Дело о банкротстве второго поручителя — ООО «Лесосибирская Торговая Компания» — суд пока рассматривает, заседание назначено на 27 августа. Основное заседание по «Ценалому» состоится 25 ноября.

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