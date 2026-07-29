Суд ввел процедуру наблюдения в сети магазинов «Ценалом» из-за долга в 5,4 млн рублей

Заемщик обязательства не выполнил, и в декабре Сорский районный суд Хакасии постановил взыскать долг солидарно со всех троих. Деньги так и не вернули, после чего Клименков подал заявление о банкротстве поручителей, а Конуркин — о признании себя банкротом.