Apple выпустит iPhone 20. Главные фишки революционного смартфона

Уже совсем скоро Apple обновит линейку iPhone, куда войдет первый в истории компании раскладной гаджет с гибким дисплеем. Однако по-настоящему революционное устройство появится через год, когда американцы выпустят iPhone 20, который должен получить целый ряд очень смелых и инновационных решений. Выход модели приурочат к 20-летнему юбилею оригинального смартфона из Купертино, дебютировавшего в 2007-м.
Полностью стеклянный корпус, огромный экран без вырезов и другие нестандартные идеи — собрали все самое главное, что известно о предстоящем девайсе на данный момент.
Корпус из стекла.
Одно из наиболее распространенных ожиданий относительно iPhone 20 связано с его необычной безрамочной конструкцией, выполненной с обширным применением стекла, которое будет обволакивать все устройство. Предположительно, смартфон получит изогнутый со всех четырех сторон AMOLED-дисплей, плавно переходящий в заднюю стеклянно-керамическую крышку, благодаря чему смартфон будет ощущаться в руке, словно «цельный кусок стекла».
Предполагаемый дизайн iPhone 20 с интерфейсом Liquid Glass.
(Фото: 9to5mac.com).
Apple стремится создать панель с изогнутыми краями одинаковой глубины, сохраняя изгиб очень пологим при помощи так называемых микроизгибов. Более плавные формы позволят сделать управление жестами от края до края более естественным, а также нивелировать искажение содержимого на экране. Наконец, подобная «прозрачная» конструкция будет по своей концепции тесно перекликаться с новой дизайнерской философией Liquid Glass («жидкое стекло»), разработанной Apple в качестве единой визуальной темы для своих операционных систем.
Новый большой дисплей.
По предварительным данным, в Купертино планируют выпустить iPhone 20 в двух модификациях — с экранами диагональю 6,3 и 6,9 дюйма по аналогии с iPhone 17 Pro и Pro Max. При этом известный инсайдер с ником Digital Chat Station (DCS) сообщил, что Apple тестирует для «старшей» версии новинки увеличенный, 6,96-дюймовый, экран, который будет позиционироваться в качестве семидюймового. Несмотря на увеличение экрана, соотношение сторон у смартфона останется примерно таким же, как у IPhone 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Это позволит новинке сохранить привычные для большинства пользователей габариты.
Отказ от Dynamic Island.
С момента появления элемента Dynamic Island на iPhone 14 Pro и Pro Max в 2022 году обсуждалось, что Apple пытается уменьшить или вовсе убрать вырезы для фронтальной камеры и Face ID. В Купертино уже давно активно работают над технологией для размещения селфи-камеры и объемно-пространственного идентификатора владельца под дисплей, что позволит создать абсолютно цельный «чистый» экран. Так, в одном из инсайдерских отчетов описано некое «окно из микропрозрачного стекла», благодаря которому инфракрасные лучи Face ID смогут проходить непосредственно сквозь переднюю панель.
Главная камера на 200 Мп.
Предполагаемый дизайн iPhone 20.
(Фото: AppleTrack / YouTube).
Нынешний iPhone 17 Pro оснащен тремя основными камерами на 48 Мп. Как ожидается, Apple в случае с iPhone 20 может перейти к новому 200-мегапиксельному сенсору размером 1/1,12 дюйма, который, по крайней мере, используют для главного датчика. Еще одно значительное нововведение связано со сверхширокоугольным объективом: он может получить оптическую стабилизацию изображения, благодаря чему запись видео с этого датчика станет более плавной и менее дерганной.
Тактильные кнопки.
Предположительно, на iPhone 20 появятся совершенно новые кнопки. Так, Apple заменит механическую боковую клавишу питания, качели регулировки громкости, кнопку действия и кнопку управления камерой на твердотельные тактильные аналоги, интегрированные в корпус, у которых не будет физического движения при нажатии. Отсутствие отверстий, присущих конструкциям с механическими клавишами, действительно выглядит логичным для устройства, которое должно ощущаться как «цельный кусок стекла».
Почему iPhone 20, а не iPhone 19.
Юбилейный гаджет Apple получит название iPhone 20, хотя, согласно логике, в 2027 году американцы должны выпустить смартфон с порядковым номером 19. Это связано с тем, что техгигант таким образом собирается отпраздновать 20-летие своего оригинального смартфона, представленного Стивом Джобсом в 2007-м. Аналогичный шаг в Купертино предприняли в 2017-м, когда вышел юбилейный iPhone X, в случае с которым в компании переосмыслили его название, заменив арабскую цифру на римскую десятку. Этот гаджет существенно отличался от предшественников за счет первого в линейке дисплея на органических светодиодах (OLED), отсутствия центральной физической кнопки «Домой» и нового объемно-пространственного идентификатора владельца Face ID.
Цена и дата выпуска iPhone 20.
Предположительно, Apple продолжит придерживаться привычного графика релизов флагманских смартфонов, поэтому iPhone 20 должен дебютировать в сентябре 2027 года. В рамках этого же мероприятия покажут и «раскладушку» второго поколения.
Что касается цен, то они окажутся достаточно высокими. Уже в этом году, как ожидается, в связи с ростом стоимости комплектующих, в первую очередь оперативной и флеш-памяти, Apple примерно на $200 повысит стоимость флагманских смартфонов нового поколения. Таким образом, цены на iPhone 18 Pro будут начинаться от $1299. Сложная конструкция и использование новых компонентов могут сделать юбилейный iPhone 20 еще дороже — не исключено, что его стоимость вырастет до $1399 или даже до $1499.