Apple выпустит iPhone 20. Главные фишки революционного смартфона

Что касается цен, то они окажутся достаточно высокими. Уже в этом году, как ожидается, в связи с ростом стоимости комплектующих, в первую очередь оперативной и флеш-памяти, Apple примерно на $200 повысит стоимость флагманских смартфонов нового поколения. Таким образом, цены на iPhone 18 Pro будут начинаться от $1299. Сложная конструкция и использование новых компонентов могут сделать юбилейный iPhone 20 еще дороже — не исключено, что его стоимость вырастет до $1399 или даже до $1499.