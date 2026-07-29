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Особняк в центре Петербурга, где гостили Пушкин и Лермонтов, превратят в отель

Здание на Английской набережной называют жемчужиной петербургского классицизма.

Источник: gov.spb.ru / Academia

Новый пятизвездочный отель появится в центре Петербурга. Под него приспособят особняк Воронцова-Дашкова, расположенный на Английской набережной, 10 и Галерной улице, 9. Здание не простое, а федерального значения. Поэтому реставрация памятника пройдет под строгим контролем КГИОП. Губернатор Александр Беглов назвал будущее преображение особняка второй жизнью для здания.

— В особняке собираются сохранить и отреставрировать уникальные интерьеры XVIII—XIX вв.еков, в том числе восьмиметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами. Также там приведут в порядок парадную лестницу, зеркала, резные двери и другие старинные предметы, попадающие под охрану, — сообщили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что здание называют жемчужиной петербургского классицизма. В особняке в свое время гостили Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Федор Тютчев. По мнению экспертов, интерьеры этого здания стали прообразом места, где прошел первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира».

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