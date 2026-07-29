Особняк в центре Петербурга, где гостили Пушкин и Лермонтов, превратят в отель

— В особняке собираются сохранить и отреставрировать уникальные интерьеры XVIII—XIX вв. еков, в том числе восьмиметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами. Также там приведут в порядок парадную лестницу, зеркала, резные двери и другие старинные предметы, попадающие под охрану, — сообщили в пресс-службе Смольного.