Как в Перми развивается уличное искусство

Красочные композиции на фольклорные, исторические и современные темы придают Перми уникальные черты, уверены эксперты. В краевой столице уже десятки масштабных граффити, последние восемь появились в 2025 году — их создали художники со всей России на фестивале современной городской культуры «Монумент Арт». Каждая работа — разговор о культуре Прикамья, легендах и традициях. Среди них, например, «Девушка в традиционном коми-пермяцком костюме» Дмитрия Егорова из Чебоксар, «Пермский звериный стиль» москвича Тимура Humor и «Кудым-Ош» (легендарный богатырь и центральная фигура коми-пермяцкого эпоса) пермяка Андрея Катаева.