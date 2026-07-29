Как в Перми развивается уличное искусство

Художница Мария Нестеркина представит Пермь на фестивале уличного искусства «ФормАРТ» в Кирове. Сейчас она работает над муралом «Связь поколений». В центре — бабушка и внук вместе лепят пельмени. По словам автора, руки женщины символизируют передачу накопленного опыта и мудрости, а внук с искренним интересом наблюдает за каждым их движением.
— Мы хотим изобразить момент повседневной жизни, наполненный теплом и нежностью, рассказать о том, как важно сохранять любовь и тепло внутри семьи, — уточняет Мария.
Красочные композиции на фольклорные, исторические и современные темы придают Перми уникальные черты, уверены эксперты. В краевой столице уже десятки масштабных граффити, последние восемь появились в 2025 году — их создали художники со всей России на фестивале современной городской культуры «Монумент Арт». Каждая работа — разговор о культуре Прикамья, легендах и традициях. Среди них, например, «Девушка в традиционном коми-пермяцком костюме» Дмитрия Егорова из Чебоксар, «Пермский звериный стиль» москвича Тимура Humor и «Кудым-Ош» (легендарный богатырь и центральная фигура коми-пермяцкого эпоса) пермяка Андрея Катаева.
По мнению искусствоведов, стрит-арт преображает среду, формируя визуальные доминанты и новые точки притяжения. Статистика показывает: районы с муралами привлекают на 35 процентов больше пешеходов и на 23 процента увеличивают активность малого бизнеса в прилегающих зонах. Но главное — придают особый шарм архитектурному облику, которого так не хватает окраинам любого российского города, застроенным однотипными домами.
Очень важна тематика произведений — она должна подчеркивать ключевые образы территории. Например, в Казани, по мнению пермского архитектора-дизайнера Владимира Костенко, с этой задачей справились мастерски — на фасадах новостроек появились работы, украшенные элементами татарского национального орнамента. Периферийные районы обрели стилистическое единство с историческим центром.
— Теперь очередь Перми — муралы у нас посвящены в основном коми-пермяцкому эпосу и обычаям финно-угорского народа, проживающего на севере Прикамья, — говорит дизайнер. — Это придаст краевой столице уникальные черты и разнообразит архитектурный ландшафт периферии, застроенной однотипными домами.
Тем не менее к использованию настенной живописи лучше подходить осмотрительно, считает Владимир Костенко, иначе облик мегаполиса рискует стать чересчур сказочным, что выглядит неуместно. Поэтому при мэрии следует организовать экспертную группу, призванную оценивать возможность размещения художественных образов на фасадах зданий.
Еще одна интересная идея для уличного искусства — технический прогресс, ведь в 2020 году Перми присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Индустриальные мотивы прочно вошли в число ведущих трендов стрит-арта краевой столицы и могут найти отражение в топонимике — новым кварталам логично давать названия, близкие к сюжетам монументальной росписи.