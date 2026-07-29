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В городе Алексине Тульской области завершен ремонт улицы Северной

Протяженность участка, где прошли работы, составляет 0,7 км.

Улицу Северную в городе Алексине Тульской области привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность участка, где прошли работы, составляет 0,7 км, сообщили в «Тулаавтодоре».

В ходе ремонта подрядная организация полностью заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части, съезды и парковочные пространства, установила новый бортовой камень и нанесла дорожную разметку. С 24 июля участок ввели в эксплуатацию.

Отметим, что обновление улицы сделает жизнь алексинцев более комфортной: теперь учащиеся и педагоги смогут быстрее добираться до гимназии № 18. Также там расположен медицинский центр — городская поликлиника на Северной.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.