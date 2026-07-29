170 деревьев и водоем с прогулочными зонами: как благоустраивают бульвар «Ярдэм» в Казани

Четвертая очередь работ по благоустройству сфокусирована вокруг озера. Экореабилитация водоема осуществляется при поддержке компании «Сибур». В прошлом году со дна озера было извлечено около 10 тысяч кубометров ила и мусора, а также проведено его углубление. Теперь глубина озера достигает 3−3,5 метра в центре и около двух метров у берегов, что позволит ему не промерзать зимой и сохранять биоразнообразие. Для поддержания чистоты воды будет высажено около 1,3 тысячи растений десяти видов, включая аир, рогоз, камыш, сусак зонтичный, белокрыльник болотный, болотные ирисы, ивы, рябины, тополя, клены и кувшинки. Эти растения выполняют не только декоративную, но и очистительную функцию, поглощая загрязняющие вещества и обогащая воду кислородом.