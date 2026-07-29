170 деревьев и водоем с прогулочными зонами: как благоустраивают бульвар «Ярдэм» в Казани

В рамках реконструкции бульвара «Ярдэм» на улице Серова в Казани начались масштабные работы по озеленению. Планируется высадка 170 деревьев, 2,8 тысячи цветов и 1,2 тысячи кустарников. Наибольшее количество растений будет сосредоточено у озера, которое станет центральным элементом обновленного общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В настоящее время у водоема обустраивается зона для прогулок с деревянными настилами, идущими вдоль берега. Ожидается, что все работы будут завершены к концу августа. После этого трехлетний проект, преобразующий бывшую пустынную территорию в современный бульвар, будет полностью реализован.
Мэр Казани Ильсур Метшин ознакомился с ходом благоустройства и отметил комплексный подход к развитию территории: одновременно преображаются общественная зона, дворы и близлежащие жилые дома.
Глава города подчеркнул, что четвертый этап создания бульвара «Ярдэм» завершается в текущем году. В рамках различных программ, при поддержке руководства Татарстана, ведется ремонт фасадов 14 домов, завершается обновление дворов по программе «Наш двор», а также проводится экореабилитация озера.
По словам Метшина, бульвар «Ярдэм» уже пользуется популярностью не только у жителей Кировского и Московского районов, но и у горожан из других частей Казани. Недалеко планируется завершить строительство реабилитационного центра с бассейном для людей с ОВЗ. Комплексное развитие района позволит жителям получить обновленный бульвар, отремонтированные дома и новый объект для реабилитации.
Четвертая очередь работ по благоустройству сфокусирована вокруг озера. Экореабилитация водоема осуществляется при поддержке компании «Сибур». В прошлом году со дна озера было извлечено около 10 тысяч кубометров ила и мусора, а также проведено его углубление. Теперь глубина озера достигает 3−3,5 метра в центре и около двух метров у берегов, что позволит ему не промерзать зимой и сохранять биоразнообразие. Для поддержания чистоты воды будет высажено около 1,3 тысячи растений десяти видов, включая аир, рогоз, камыш, сусак зонтичный, белокрыльник болотный, болотные ирисы, ивы, рябины, тополя, клены и кувшинки. Эти растения выполняют не только декоративную, но и очистительную функцию, поглощая загрязняющие вещества и обогащая воду кислородом.
Успешно перезимовали и прижились растения, высаженные в прошлом году, в частности, водные лилии. В парке появятся 170 деревьев (ивы, клены, тополя, березы, яблони), 2,8 тысячи цветов и 1,2 тысячи кустарников, включая герань, вейник остроцветковый, астранцию, манжетку, полынь, гортензию, сирень и розу ругозу. Центральным элементом озера станет искусственный остров с шаровидной ивой. Все решения по благоустройству обсуждались с жителями на шести встречах.
Вдоль берега протянется деревянный настил длиной около 200 метров со смотровыми площадками. Для безопасности установят ограждения, 23 опоры и около 150 светильников. Рядом с озером появится замкнутый веломаршрут, доступный для маломобильных граждан, и элемент с эффектом «журчания» воды для слабослышащих. На объекте монтируют конструкции пирсов, готовят основания и прокладывают коммуникации. Завершение строительства парка запланировано на конец августа.
Параллельно с благоустройством территории ведется капитальный ремонт 14 многоквартирных домов на улицах Серова и Кулахметова. Работы включают утепление и окраску фасадов, обновление входных групп, замену окон и балконных кассет, а также установку архитектурной подсветки. Готовность фасадных работ составляет в среднем 25−30%. Наибольшие изменения идут в домах № 17, 19, 29 и 35 на улице Серова. В домах № 19, 21 и 23 на улице Кулахметова утепляют торцевые стены, красят фасады и устанавливают освещение, в доме № 22 появится тематический мурал.
Благоустройство дворов по программе «Наш двор» завершилось в прошлом году. Там появились новые тротуары, подземные контейнерные площадки, велодорожка, соединяющая дворы с пешеходным бульваром, а также 15 скамеек и лежаков, 20 опор освещения и увеличено количество парковочных мест до 59. Детские и спортивные площадки приподняты для защиты от подтоплений. В этом году рядом с домом № 27 по улице Серова появится новая многофункциональная спортивная площадка.
Бульвар «Ярдэм» создается с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства начался в 2023 году с укрепления грунта и прокладки инженерных сетей. В 2024 году во второй очереди благоустроили западную часть бульвара, добавив детские и спортивные площадки, сенсорный сад, павильон и парковку. Пространство оборудовали рельефной плиткой, поручнями и стендами со шрифтом Брайля. Третья очередь, начавшаяся в 2025 году, принесла зону отдыха, площадку с водными играми, общественный огород, буккроссинг и пространство для занятий жестовым языком.